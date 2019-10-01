شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مقطع مؤثر لزميل “الفغم” وهو يبكي بحرقة لحظة تعزيته والد اللواء بعد دفن جثمان الراحل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشر عبر مواقع التواصل بالمملكة، مساء اليوم الأحد، مقطع مصور مؤثر لأحد زملاء اللواء الراحل عبد العزيز الفغم، لحظة تعزيته لوالده “بداح الفغم”.

ويظهر بالمقطع المصور زميل اللواء الراحل وهو يبكي بحرقه لحظة تعزيته والده “بداح الفغم” عقب دفن الجثمان.

Advertisements

وكانت جموع غفيرة قد توافدت للمسجد الحرم للمشاركة في تشييع جنازة اللواء الراحل بالديوان الملكي، عبد العزيز الفغم، عقب صلاة العشاء.

وقُتل “الفغم” أمس السبت، على يد أحد أصدقائه ويُدعى/ ممدوح بن مشعل آل علي؛ قبل أن يلقى القاتل مصرعه على يد رجال الشرطة أثناء محاولة إلقاء القبض عليه؛ بحسب بيان لشرطة مكة المكرمة.