شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. سلاح نسائي مفاجئ.. تميم بن حمد يستعين بـ"المرأة القوية" لضربة دولية ضد محمد بن سلمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -

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كشف تقرير، أن أمير قطر تميم بن حمد، استعان بـ"المرأة القوية" لتوجيه ضربة دولية ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك ضمن الحرب المندلعة بينهما منذ بدء الأزمة الخليجية.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة "سبق" السعودية المعروفة بعلاقاتها الواسعة في الدوائر الحكومية، فإن تميم بن حمد، استعان باليمنية توكل كرمان لتوجيه ضربة إلى محمد بن سلمان.

وأشار التقرير إلى أن السلطات القطرية وبتوجيه من تميم بن حمد، استدعت توكل كرمان من تركيا إلى قصر الوجبة في الدوحة، من أجل الاتفاق على آليات إثارة قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.



وأضاف: أن توكل كرمان، كُلفت من مساعدي تميم بن حمد بالمشاركة والتنسيق للحملة المقررة لإثارة موضوع المواطن السعودي جمال خاشقجي، من أجل إحراج محمد بن سلمان على المستوى الدولي.



وتتمثل الخطة -بحسب الصحيفة السعودية- في "التشكيك بنزاهة القضاء السعودي، ودعم المواطنين المغرر بهم بالخارج لوجستيًّا وإعلاميًّا"، وفق وصفها.

وتكمن قوة اليمنية توكل كرمان، المعروفة بقربها من أمير قطر تميم بن حمد، أنها حاصلة على جائزة نوبل للسلام؛ حيث ستكون صوتًا مسموعًا لدى الغرب ضد السعودية ومحمد بن سلمان.

وتشمل الخطة بتنفيذ هجمات إلكترونية عن طريق جماعات قرصنة تم التنسيق معها، تستهدف مواقع حكومية في المملكة لوضع صور للمواطن جمال خاشقجي.

يذكر أن محمد بن سلمان، أعلن في حوار مع برنامج "60 دقيقة" المذاع على قناة "سي بي إس" الأمريكية، مسؤوليته عن مقتل جمال خاشقجي، كونه ولي للعهد في السعودية، وأنها سيحاسب القتلة.