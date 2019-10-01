شكرا لمتابعة خبر عن صحيفة تنشر كواليس غضب الرئيس هادي من مسودة اتفاق جدة وتهديد بالمغادرة وتوجيه عاجل لمعاونيه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -

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قالت صحيفة محلية، بأن الرئيس عبدربه منصور هادي، رفض رسميا مسودة اتفاق سلام قٌدم لمفاوضات جدة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ونقلت صحيفة عدن الغد عن مصدر حكومي قوله بأن الرئيس عبدربه منصور هادي أبلغ رفضه التام لمسودة الاتفاق وتأكيده على أن لا حوار سياسي قبل عودة الأمور إلى نصابها الحقيقي في عدن.

ووفقا لمتابعة "المشهد الخليجي"، أشار مصدر الصحيفة، إلى أن الرئيس هادي رفض حتى مناقشة تفاصيل الاتفاق الذي قدم له لحل مشكلة الانقلاب الحاصل على مؤسسات الدولة في عدن.

وأوضح أن هادي أبلغ الجانب السعودي أنه لانقاش مطلق حول أي اتفاق تسوية سياسية في عدن قبل عودة الرئاسة والحكومة إلى عدن وعودة الامور إلى طبيعتها.

وأكد المصدر للصحيفة، أن الرئيس هادي أبلغ السعوديين أنه وفي حال تعرضه لأي ضغط فإنه سيضطر لمغادرة السعودية ونقل مشكلة الانقلاب الدائر في عدن إلى مجلس الأمن.

كما طلب الرئيس هادي من معاونيه عدم النقاش حول هذا الموضوع من أساسه.