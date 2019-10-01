شكرا لمتابعة خبر عن عاجل .. صدور توجيهات رئاسية عاجلة لى كافة وزراء الحكومة ورئيسها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -

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أكدت صحيفة محلية، بأن توجيهات رئاسية صدرت بعودة كافة المسئولين الحكوميين والقيادات العسكرية إلى مدينة عتق بغضون أربعة أيام.

وقالت صحيفة “عدن الغد” بأنها علمت من مصادر حكومية موثوقة بهذه التوجيهات والتي قضت بعودة كافة القيادات إلى مدينة سيئون ومن ثم إلى عتق.

وأوضحت مصادر الصحيفة، أن القيادات وبينها وزراء وقيادات عسكرية وأمنية بدأت تجهيزات العودة إلى مدينة سيئون ومن ثم عتق وأبين.