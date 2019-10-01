شاهد .. أخطر امرأة أوقعت فتيات وشبان من عدن في شراكها (صورة)

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صنعاء - ياسمين الخيامي -

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قضت المحكمة الجزائية المختصصة اليوم بعدن، بالسجن لزوجين ادينا بتهريب المخدرات، في أول حكم قضائي من نوعه منذ سنوات، وتعد الزوجة أخطر امرأة أوقعت فتيات وشبان عدن في شراكها.

ونص الحكم بالسجن على المتهم “ه.ر” وزوجته، خمسة وعشرين عاما، مع مصادرة المواد المضبوطة والمقدرة بـ”99″ كيلو حشيش.

وتشهد عدن منذ نحو خمسة أعوام تزايد جرائم المخدرات وتعاطيها في أوساط الشباب، إلى جانب نشاط عمليات تهريبها بشتى أنواعها وإغراق أبناء عدن في بحر الإدمان عليها.