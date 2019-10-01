الاكثر مشاهدة - إيران ودولة عربية تهنئان ‘‘إسرائيل’’ برأس السنة العبرية .. شاهد كيف كان الرد

شكرا لقرائتكم خبر عن إيران ودولة عربية تهنئان ‘‘إسرائيل’’ برأس السنة العبرية .. شاهد كيف كان الرد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لأول مرة قدمت دولتان مسلمتان إحداهما شيعية والأخرى سنية، التهنئة لـ"الشعب اليهودي" بمناسبة عيد رأس السنة اليهودية.

ففي حين قدمت إيران التهنئة لمن وصفتهم بـ"مواطنينا اليهود" فإن الإمارات العربية، قدمت التهنئة لإسرائيل.

وكتب عباس موسوي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، على حسابه في تويتر، “سنة جديدة سعيدة لمواطنينا اليهود ولجميع أتباع النبي العظيم موسى”.

وبعث التهنئة عبر تويتر باللغتين العبرية والفارسية أيضا.

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وجاءت تهاني العيد على الرغم من الدعوات التي يطلقها قادة إيران عادة لتدمير الدولة اليهودية ودعمهم لمنظمات متطرفة تستهدف المواقع الإسرائيلية واليهودية حول العالم.

وعاش في إيران ما بين 80,000 و100,000 يهودي قبل الثورة الإسلامية في عام 1979، لكن معظمهم فر من البلاد من ذلك الحين، بشكل أساسي إلى الولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا. ويقيم في طهران في الوقت الحالي حوالي 8500 يهودي فقط، معظمهم في طهران، ولكن منهم من يعيش أيضا في أصفهان وشيراز، وهما مدينتان كبيرتان تقعان جنوب العاصمة.

على الجانب الآخر من الخليج العربي، تمنى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان عاما سعيدا لليهود.

وكتب آل نهيان في تغريدة، “شانا توفاه”.

ولا توجد لإسرائيل علاقات دبلوماسية مع الإمارات، التي ترفض مثل معظم الدول العربية الاعتراف بالدولة اليهودية بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيين.

ولكن خلال العام المنصرم، أظهر البلدان انفتاحا أكبر تجاه بعضهما البعض، وتفيد التقارير أنهما طورا علاقات سرية بسبب مخاوفهما المشتركة بشأن إيران بحسب ما أقاد "تايمز أوف إسرائيل"

مؤخرا أعلنت الإمارات عن بناء كنيس جديد في البلاد ضمن مجمع للأديان سيضم أيضا مسجدا وكنيسة ومن المقرر افتتاحه بحسب تقارير في عام 2022.

وكانت الإمارات قد بنت أول كنيس في البلاد في دبي في عام 2008. وعلى الرغم من حصولهم على دعم صامت من السلطات، إلا أن أتباعه يتجنبون لفت الأنظار. ومن شأن الكنيس الجديد الذي سيُقام بدعم من الدولة أن يمثل خطوة هامة نحو إقامة شعائر العبادة اليهودية علنا في الدولة الخليجية.