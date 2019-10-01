شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. رانيا يوسف تمارس التمارين القاسية في الجيم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف، جمهورها بمقطع فيديو وهي تمارس الرياضة من داخل إحدى الصالات الرياضية.

ونشرت رانيا يوسف على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات « إنستجرام » ، مقطع فيديو وهي تمارس الرياضة، وترتدي بنطلون رياضي أسود وتيشيرت أصفر بدون أكمام.

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نشرت الفنانة رانيا يوسف، مقطع فيديو عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” ، وهي تمارس تمارين رياضية داخل إحدى الصالات الرياضية ” جيم ” .

وتفاعل متابعي الفنانة مع مقطع الفيديو بشكل كبير، وسط تعليقات تشجيع « عاش يا بطل، شباب على طول، وجميلة يارانيا » .

وحصلت رانيا يوسف على موجة كبيرة من الانتقادات بعد إطلالتها الأخيرة في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، فيما قالت «أنا معرفش ليه الناس اتكلمت على فستاني على السوشيال ميديا.. مركزين معايا زيادة ومعرفش السبب » .