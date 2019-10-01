شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية : ابنة فهد بن سعيد تثير الجدل بظهورها في شوارع القصيم بدون حجاب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت ابنة الفنان فهد بن سعيد، الجدل بظهورها لدعم السياحة في المملكة، بدون حجاب وعباءة.

ونشرت فاطمة بنت فهد، فيديو لها باللغة الإنجليزية، تدعو السياح إلى زيارة المملكة وتحديدًا منطقة القصيم.

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وقالت : « السعودية تفتح أبوابها لملايين السياح من جميع أنحاء العالم ، لقد حان الوقت لتعرفوا كم هي السعودية جميلة للغاية ».

ولفت الانتباه تجوُّل فاطمة بدون حجاب أو عباءة في المنطقة، بالإضافة إلى نشرها صورًا داخل مقهى في محافظة عنيزة بنفس هيئتها.

وأثار المقطع استنكار الجمهور، وكذلك سخر البعض من حديثها بلغة إنجليزية ضعيفة.

يشار إلى أن تجوُّل النساء بدون حجاب وعباءة في المملكة، يعتبر مخالفة للشريعة والذوق العام الذي يشدد على ضرورة التمسك بالعادات والتقاليد في المملكة.