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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان ....كارثة جديدة تهز الشرعية النائمة .. والرئيس هادي يتلقى قبل قليل خبر مزلزل اسواء من كارثة سقوط 3 االوية اسرى بيد الحوثيين

2019/10/01 الساعة 09:04 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )



اغتال مسلحون مجهولون عقيدا في القوات الحكومية اليمنية في محافظة الجوف شمال شرق البلاد.

وأفاد مصدر محلي مطلع بأن مسلحين يعتقد صلتهم بجماعة الحوثي، نفذوا عملية اغتيال طالت العقيد، عبدالله بن صالح الحاج، في مدينة الحزم، عاصمة المحافظة.

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وبحسب المصدر فإن المسلحين المصنفين كخلايا نائمة للحوثيين، اغتالت العقيد الحاج، أثناء أدائه صلاة المغرب، داخل المجمع الحكومي في مدينة الحزم.

ووفقا للمصدر ذاته فإن العقيد عبدالله الحاج، أحد رجالات الجيش، وابن عم محافظ الجوف، اللواء، أمين العكيمي، واغتياله يمثل ضربة موجعة للقيادات العسكرية في المحافظة، بحسب موقع عربي 21

وأشار المصدر المحلي إلى أن أصابع الاتهام في اغتياله تشير إلى "خلايا حوثية نائمة" تسعى لزعزعة الأمن داخل محافظة الجوف، أكبر محافظات الشمال من حيث المساحة والواقعة على الحدود مع السعودية ومحافظتي صعدة المعقل الرئيس للحوثيين ومأرب الغنية بالنفط.