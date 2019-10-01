العرادة يناقش تدخلات الصليب الأحمر الانسانية في محافظة مأرب

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الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
العرادة
كتب
الخليج 365
ناقش محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، اليوم الثلاثاء، مع وفد اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي الذي يزور المحافظة برئاسة مادز هنسن ، تدخلاتها الانسانية في عدد من المجالات الإغاثية والانسانية في المحافظة.
وأشاد المحافظ العرادة بتدخلات اللجنة الدولية للصليب الاحمر في محافظة مأرب ودعمها لعدد من المشاريع الانسانية .
ودعا العرادة الى تقديم مزيد من الدعم للمحافظة بما يسهم في التخفيف من معاناة النازحين في ظل استمرار حركة النزوح إليها من جميع المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية الانقلابية.
وأوضح العرادة ان السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية ستقدم كافة التسهيلات للجنة الدولية وفرقها الميدانية بما يمكنها من دراسة الاحتياج وملامسة هموم النازحين من الوقع.
من جهته اشار رئيس البعثة الفرعية للصليب الاحمر الى أن اللجنة تعتزم فتح مكتب لها بالمحافظة.
وأكد أن هذه الزيارة للفريق الذي يضم متخصصين وفنيين تهدف الى دراسة الاحتياجات واللقاء بمدراء المكاتب الخدمية للاطلاع على خططها وبحث آلية دعمها وخاصة في مجال الصحة والمياه والتربية والاغاثة الانسانية.
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