هيكل: خلال 10 أيام وردنا في ميناء الزيت 2 مليار لم يحدث منذ 20 عاماً

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

ميناء الزيت

كتب الخليج 365-عدن

أكد مدير جمارك ميناء الزيت هيكل محمد سعيد نعمان ان ميناء الزيت ورد خلال اقل من عشرة ايّام ما يقارب 2 مليار ريال الى خزينة الدولة.



وقال ان الميناء لم يورد من قبل ريالا واحدا خلال اكثر من 20 عام.

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وقال في مقابلة خاصة معه طوال 20 عام لم يورد الميناء لخزينة الدولة اي مبالغ او ريال واحد حيث كانت كل سفن الوقود وبتوجيهات عليا يتم السماح لها بالدخول بدون دفع اي جمارك للدولة .

واضاف هيكل ان خلال اقل من عشرة ايّام ورد ميناء الزيت ما يقارب 2 مليار ريال الى خزينة الدولة بعد دفع سفن الوقود التجارية الجمارك.

وأكد ان الفضل بعد الله يعود لدور المجلس الانتقالي في مكافحة الفساد والبدء بفرض اجراءات القانون والالتزام به على الجميع.

وظلت ايرادات عدن واموال الجمارك وكثير من المؤسسات تحت عبث النافذين والفاسدين والنهب المنظم باشراف الحكومات اليمنية المتعاقبة منذ احتلال الجنوب عام 1994.