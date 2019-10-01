أكثر من 1000 سلة غذائية لأهالي شرق المكلا بحضرموت مقدمة من الإمارات

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

أكثر من 1000 سلة غذائية لأهالي شرق المكلا

كتب الخليج 365 - المكـلا

بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وزع الهلال الأحمر الإماراتي 1000 سلة غذائية، تزن 80 طناً و800 كيلوغراماً، في الاحياء الشرقية من مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، استفاد منها 5000 فرداً من الأسر معدومة الدخل والأسر الأشد احتياج.



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ويأتي هذا التوزيع، امتداداً للمشاريع الإغاثية التي تقدمها دولة الامارات العربية المتحدة تزامناً مع عام التسامح، للتخفيف من معاناة المواطنين في محافظة حضرموت و مختلف المحافظات المحررة جراء الأزمة التي يعيشونها.

وأعرب المستفيدون عن شكرهم لدولة الإمارات على هذه اللفتة الإنسانية التي خففت من معاناة أسرهم وظروفهم الصعبة، مقدرين لهيئة الهلال الأحمر جهودها في إيصال المساعدات لهم والتخفيف عن كاهلهم أعباء الحياة المعيشية اليومية الصعبة.

يذكر أن عدد السلال الغذائية، التي تم توزيعها منذ بداية "عام التسامح"، بلغت، (28244) سلة غذائية بمعدل (2282طن و 115.2 كيلو )، استهدفت، (141220) فرداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.