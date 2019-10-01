المجلس الانتقالي يؤكد اهتمامه بالطلبة المتفوقين من أبناء الجنوب

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الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
المجلس الانتقالي
كتب
الخليج 365-عدن
شدد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، أحمد حامد لملس، إهتمام المجلس بالمتفوقين من أبناء الجنوب .
جاء ذلك خلال لقاءه، في مكتبه بالأمانة العامة، الطالب المتفوق حسين عبدالرقيب حلبوب، الحائز على المركز الأول في امتحان المفاضلة الذي أجرته وزارة التربية والتعليم لاختيار أذكى طالب في مادة الرياضيات من بين كافة الطلاب في عموم البلاد.
وأعبر لملس عن فخره واعتزازه بالتفوق والنجاح الذي أحرزه على المستوى التعليمي .. مؤكداً أن المجلس الانتقالي الجنوبي، لن يدخر أي جهد في إيلاء المتفوقين والمبرزين من جيل المستقبل، كل الرعاية والدعم والاهتمام .
وقال أن المجلس الانتقالي يراهن على الجيل الشاب الذي يتحلى بالعلم والمعرفة في بناء وتنمية والنهوض بالوطن في المستقبل.
من ناحيته عبّر الطالب حسين حلبوب عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وسروره بالاهتمام الذي لمسه من الأمين العام من خلال تأكيده على دعم ورعاية المتفوقين.
وكشف الطالب حلبوب أنه يستعد حالياً للمشاركة في مسابقة أولمبياد الرياضيات التي ستقام في سلطنة عُمان مطلع شهر أكتوبر، ضمن استراتيجية مكتب التربية العربي لدول مجلس التعاون الخليجي، وتطلعه إلى احراز مركز متقدم يشرفه ويشرف الوطن.
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