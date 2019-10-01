مقتل شاب جراء تعذيبه في اللواء الخامس بلحج

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – لحج

افادت مصادر محلية ان الشاب محمد مهدي يسلم لعور قد توفي جراء تعذيبه في زنازين اللواء الخامس صاعقة التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا.

وقالت المصادر ان القتيل الذي يبلغ من العمر(23عاما) من محافظة ابين ،وجهت له تهمة الارهاب وقد تابع اهله الجهات المعنية بشانه ووعدوهم بالافراج عنه لكنهم افرجوا عنه جثة هامدة .

واضافت المصادر ان جثة الشاب اودعت من قبل معسكر اللواء الخامس في مستشفى إبن خلدون وظلت هناك 12يوما ،وابلغت اسرة القتيل من قبل مستشفى إبن خلدون العام بمحافظة لحج بان ياتوا ليستلموا الجثة التي مضى عليها تلك المدة وهي لديهم .

واكدت المصادر ان اهل المعتقل القتيل قد راوا آثار التعذيب على جثة ولدهم التي اودعت مستشفي ابن خلدون العام.