جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء كشفت وزارة الصحة اليمنية في حكومة الانقاذ الوطني، عزمها توفير المستلزمات الأساسية والأدوية الطارئة مجانا لجميع المواطنين. وأشارت الوزارة في تعميمها الصادر إلى جميع رؤساء الهيئات ومدراء عموم مكاتب الصحة ومدراء المستشفيات بتوفير المستلزمات الأساسية والأدوية الطارئة مجانا ويأتي ذلك نظراً لكثرة شكاوى المواطنين، من خلال ملاحظاتها أثناء النزول الميداني إلى الهيئات والمستشفيات بعدم توفير أبسط الأدوية والمستلزمات مما ينعكس سلبا على تقديم الخدمة الطبية وأهمها: 1- الأدوية المنقذة للحياة 2- كاتيولات 3– المحاليل الوريدية Advertisements 4- موصلات المحالية الوريدية 5- الابر 6- الشاش المعقم 7- الرباط الضاغط 8- اللصقات وأهابت وزارة الصحة بالجميع لتوفير هذه المستلزمات والأدوية الأساسية الغير مكلفة مجاناً في أقسام (الطوارئ – العمليات – العناية)، والإلتزام بما جاء في التعميم ومن يخالف ذلك سوف تتخذ ضده الإجراءات الصارمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة توجه بتوفير الأدوية للمرضى في المستشفيات مجانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.