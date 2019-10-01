شكرا لمتابعة خبر عن هام .. سلطات مطار عدن الدولي تعيد مسافر اوربي وتمنعه من دخول عدن... وهذا هو السبب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إقـــــــراء أيــضـــــا: عـــاجـــل : إبنة اللواء "الفغم" تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل جديدة وخطيرة حول مقتل والدها " فيديو" عـــاجـــل .. شاهد ثلاثة فيديوهات مرعبة من عملية سقوط 3 ألوية عسكرية وأسر ومقتل وإصابة الآلاف من الجنود السعوديين .. (3فيديو+تفاصيل) عـــاجـــل :"قناة العربية" تقطع كل برامجها الإخبارية وتعلن قبل قليل هذا هذا الخبر العسكري العاجل .. شاهد Advertisements عاجـل : "غانم الدوسري" يفجر مفاجأة من العيار الثقيل لم تخطر على بال أحد عن قاتل "عبدالعزيز الفغم" ويقول لقد قابلته قبل الحادثة وهذا ما قاله لي !! عـــاجـــل .. وردنا الآن : الديوان الملكي يعلن رسمياً إصابة الملك .. وولي العهد يتولى زمام الأمور في المملكة (تفاصيل طارئة) وأخيرًا “مجتهد” يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف عن هوية ‘‘القاتل الفعلي لـ ‘‘عبدالعزيز الفغم’’ صدق أو لا تصدق .. أجمل مذيعة بالوطن العربي تخلع ملابسها على الهواء مباشرة .. ومواقع التواصل الإجتماعي تشتعل غضباً (شاهد فيديو) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ افادت مصادر من العاصمة المؤقته عدن ان سلطة جوازات مطار عدن الدولي اعادت مسافرا اوروبيا قادما الى عدن عبر احدى شركات الطيران المعتمدة في عدن لمخالفته نظم وقوانين هيئة الطيران المدني اليمني والجوازات. وقالت تلك المصادر ان سلطة الجوازات بالمطار اشعرت الشركة بإعادة المسافر على نفس الطائرة التي جاء على متنها من الخرطوم . وقدمت لفت نظر للشركة الناقلة بالالتزام بالنظم والقوانين المنظمه لحركة المسافرين من والى عدن المعمول بها في هيئة الطيران المدني وجوازات مطار عدن الدولي حتى لاتكون عرضه للإجراءات الجزائيه وفقآ للقوانرن والنظم المعمول لها في مطار عدن اادولي.

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