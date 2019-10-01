شكرا لمتابعة خبر عن عــــــاجل .. وفاة الفنانة نانسي عجرم قبل قليل في حادث مروع .. شــاهد (صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر عن وفاة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

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وقد أوضح المكتب الإعلامي للفنانة نانسي عجرم، اليوم، حقيقة الأنباء التي تتحدث عن وفاتها بحادث طرق في لبنان.

وأكد المكتب أن الخبر مجرد شائعة من الشائعات التي تهدف للنيل من الفنانة اللبنانية خلال الأيام الأخيرة.