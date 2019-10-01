شكرا لمتابعة خبر عن عاجل .. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا بعد مقتل حارسة الشخصي بإعدام هذه الشخصية اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا، عاجلًا، غداة واقعة مقتل حارسه الشخصي اللواء عبدالعزيز الفغم، بتنفيذ حكم القتل بمواطن سعودي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إقـــــــراء أيــضـــــا: عـــاجـــل : إبنة اللواء "الفغم" تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل جديدة وخطيرة حول مقتل والدها " فيديو" عـــاجـــل .. شاهد ثلاثة فيديوهات مرعبة من عملية سقوط 3 ألوية عسكرية وأسر ومقتل وإصابة الآلاف من الجنود السعوديين .. (3فيديو+تفاصيل) عـــاجـــل :"قناة العربية" تقطع كل برامجها الإخبارية وتعلن قبل قليل هذا هذا الخبر العسكري العاجل .. شاهد عاجـل : "غانم الدوسري" يفجر مفاجأة من العيار الثقيل لم تخطر على بال أحد عن قاتل "عبدالعزيز الفغم" ويقول لقد قابلته قبل الحادثة وهذا ما قاله لي !! عـــاجـــل .. وردنا الآن : الديوان الملكي يعلن رسمياً إصابة الملك .. وولي العهد يتولى زمام الأمور في المملكة (تفاصيل طارئة) وأخيرًا “مجتهد” يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف عن هوية ‘‘القاتل الفعلي لـ ‘‘عبدالعزيز الفغم’’ صدق أو لا تصدق .. أجمل مذيعة بالوطن العربي تخلع ملابسها على الهواء مباشرة .. ومواقع التواصل الإجتماعي تشتعل غضباً (شاهد فيديو) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Advertisements وأصدرت وزارة الداخلية اليوم, بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في الدمام، بالمنطقة الشرقية فيما يلي نصه: أقدم / يوسف بن جمعان بن سعيد العمري – سعودي الجنسية – على قتل/ عبدالله بن عوض بن محمد القحطاني – سعودي الجنسية – , عمداً وعدواناً وذلك بطعنه بسكين في صدره عدة طعنات أدت إلى وفاته . وبفضل من الله تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً, وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ يوسف بن جمعان بن سعيد العمري – سعودي الجنسية – ، اليوم، بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

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