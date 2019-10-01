شكرا لمتابعة خبر عن عاجل .. الفلكي الشوافي يكشف عن وقوع زلزال شديد بقوة والاضرار والخسائر التي سببها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -

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كشف الفلكي الدولي اليمني عدنان الشوافي بحسب مواقع الرصد الزلزالي و USGS التي رصدت زلزال شديد بقوة 6.8 درجة على مقياس رختر ضرب تشيلي وكان مركز الزلزال الى الغرب من سواحل تشيلي بمسافة 66 كيلو متر

واوضح الشوافي ان بؤرة الزلزال على مسافة 15.8 كيلومتر تحت سطح الأرض مساء يومنا هذا الأحد 29 سبتمبر 2019 الساعة 6:58 مساءً بتوقيت صنعاء (UTC+3).وحتى كتابة هذا لا يوجد اي أخبار رسمية عن الاضرار و الخسائر التي سببها الزلزال.

مستحدات الحالة الماطرة حاليا على معظم المناطق اليمنية وتوسع الهطول للامطار الغزيرة.

عدنان الشوافي :-.

الحاقا بما قد سبق توضيحه الخميس الماضي بخصوص الحالة الماطرة على اليمن هذة الأيام وكما أشرنا الى حاجتنا لتجديد التاكيد حول استمرارها الى نهاية الاسبوع الحالي فهذا ما تؤكده التوقعات بناء على المعطيات الجديدة مع التنويه من المخاطر المرافقة للأمطار الغزيرة وخصوصا مع توقع اتساع نشاط الهطول للامطار الغزيرة اليومين القادمين من الاثنين 30 سبتمبر 2019.

تفاصيل الحالة كما سبق نشرها ((تشهد معظم المناطق اليمنية حالة نشاط خلايا أمطار متفرقة بين خفيفة الى غزيرة تتوزع خلال الايام القادمة على معظم المحافظات خصوصا المرتفعات الغربية من صعدة الى لحج و تعز وتمتد الى شبوة كما تشمل الهضاب الداخلية وكذلك السواحل الغربية والجنوبية والشرقية كما تهطل على بعض الصحاري الداخلية و ذلك من ليلة الجمعة 27 سبتمبر 2019 فخلال خمس الى ست أيام قادمة يكون توزيع هطول الأمطار قد غطى معظم المناطق والمحافظات اليمنية، رغم ان المعطيات الحالية تشير الى إستمرار التوقعات للأمطار مع نهاية الأسبوع القادم ونتمنى ان تؤكد ذلك معطيات جديدة اكثر ثبات خلال الأيام القادمة))