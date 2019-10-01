شكرا لمتابعة خبر عن مليشيات الحوثي تقضي على أسرة كاملة بالعاصمة صنعاء (صورة واسماء) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إقـــــــراء أيــضـــــا:

عـــاجـــل : إبنة اللواء "الفغم" تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل جديدة وخطيرة حول مقتل والدها " فيديو"

عـــاجـــل .. شاهد ثلاثة فيديوهات مرعبة من عملية سقوط 3 ألوية عسكرية وأسر ومقتل وإصابة الآلاف من الجنود السعوديين .. (3فيديو+تفاصيل)

عـــاجـــل :"قناة العربية" تقطع كل برامجها الإخبارية وتعلن قبل قليل هذا هذا الخبر العسكري العاجل .. شاهد

عاجـل : "غانم الدوسري" يفجر مفاجأة من العيار الثقيل لم تخطر على بال أحد عن قاتل "عبدالعزيز الفغم" ويقول لقد قابلته قبل الحادثة وهذا ما قاله لي !!

Advertisements

عـــاجـــل .. وردنا الآن : الديوان الملكي يعلن رسمياً إصابة الملك .. وولي العهد يتولى زمام الأمور في المملكة (تفاصيل طارئة)

وأخيرًا “مجتهد” يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف عن هوية ‘‘القاتل الفعلي لـ ‘‘عبدالعزيز الفغم’’

صدق أو لا تصدق .. أجمل مذيعة بالوطن العربي تخلع ملابسها على الهواء مباشرة .. ومواقع التواصل الإجتماعي تشتعل غضباً (شاهد فيديو)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قالت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء أن مليشيات الحوثي الارهابية تسببت بمقتل أسرة كاملة في منطقة حزيز اثناء ملاحقة سيارتها.

وأكدت المصادر أن طقما تابعاً لمليشيات الحوثي أستوقف سيارة وعلى متنها أسرة كاملة حيث قام افراد الطقم بتفتيش السيارة في سوق حزيز بالعاصمة صنعاء.

وأضافت المصادر أن المليشيات طلبت من سائق السيارة مبلغ عشرين ألف ريال، مقابل تركهم يذهبون فوافق الرجل واعطاهم المبلغ وبعد استلامهم المبلغ غيّر عناصر المليشيات موقفهم وأصروا على اعتقاله واصطحابه إلى قسم القيضي بصنعاء.

ولفتت المصادر إلى رفض الرجل الذهاب مع المليشيات خاصة ومعه عائلته محاولاً الفرار إلا أن المليشيات قامت بمطاردة السيارة وأثناء المطاردة أطلقت النيران وأصابت إحدى عجلات السيارة متسببة في انحراف السيارة واصطدامها بسيارة نقل دينة نتج عنها وفاة الأسرة بكاملها، وهم:

أحمد سعيد المقشي (35 عاماً)، وزوجته (36 عاما)، ومحمد أحمد سعيد (13 عاما)، وعلي احمد سعيد (9 أعوام)، و لطف احمد سعيد (8 أعوام )