عـــاجـــل : إبنة اللواء "الفغم" تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل جديدة وخطيرة حول مقتل والدها " فيديو"

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صنعاء - ياسمين الخيامي -

تداول ناشطون على موقع ”تويتر“ تسجيلًا صوتيًا لسيدة تنعى فيه اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بكلمات مؤثرة.

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وقالت السيدة التي لم يُعرف من هي، في التسجيل: ”قفلوا بعد الفغم كل المحاضر.. آه يا غبني عليه ويا وجودي، عظم الله أجر حمران النواظر والملك سلمان والشعب السعودي“، متمنية لوالدها الرحمة والمغفرة.



وقتل اللواء الفغم، ليل السبت/ الأحد، بالرصاص بعد خلاف بينه وبين صديقه في مدينة جدة.

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وكشفت شرطة منطقة مكة المكرمة، في وقت سابق من يوم الأحد، أن مقتل اللواء الفغم جاء على إثر خلاف بينه وبين صديق له في منزل أحد أصدقائه، معلنة أن اسم القاتل هو ممدوح بن مشعل آل علي.



وكان الراحل اللواء الفغم، حارسًا شخصيًا للملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًا للملك سلمان بن عبدالعزيز.

