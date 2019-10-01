الاكثر مشاهدة - بعد حديث محمد بن سلمان .. نجل خاشقجي يفاجئ الجميع بإعلان ناري بشأن مقتل والده

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حديث محمد بن سلمان .. نجل خاشقجي يفاجئ الجميع بإعلان ناري بشأن مقتل والده والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد صلاح نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تصريحات مفاجئة أنه "لن يقبل أن تستغل ذكرى والدي للنيل من وطنه وقيادته".

يأتي ذلك، بعد حوار أجرته شبكة "سي بي اس" الأمريكية مع محمد بن سلمان نفى خلالها، أن يكون قد أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي، لكنه أقرّ بمسؤوليته الأدبية عن الجريمة لأن مقترفيها من موظفي الحكومة السعودية.

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وقال إن قتل خاشقجي جريمة بشعة، مؤكدا أنه بلا شك لم يأمر بذلك، وأضاف: "لكني أتحمل مسؤوليتها بالكامل كقائد في المملكة العربية السعودية، خصوصا أنها جرت من مسؤولين سعوديين يعملون في الحكومة السعودية".