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عدن - ياسمين عبدالعظيم - لن تصدق كيف اصبح .. انهيار مفاجئ في صحة الفنان عادل امام ..شاهد فيديو صادم لكل محبيه

كشف الفنان المصري، محمد التاجي، حقيقة الانهيار الحاد في صحة الفنان المصري الشهير عادل إمام. وقال الفنان محمد التاجي، خلال حواره على فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، "أشارك فى مسلسل "فلانتينو" للفنان عادل إمام، والذي بدأ تصويره مرة أخرى منذ 20 يوما، ومن المقرر أن يعرض في شهر رمضان 2020. ------------------------------------ شاهد ايضا : • عـــــاجـــــل : تفاصيل خطيرة ومفاجئة وردت الان من لندن عن القاتل الحقيقي لحارس الملك سلمان اللواء الفغم ..شاهد عمرها 18 سنة .. شاهد صور وتفاصيل الزوجة الجديدة والثانية لولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان • شاهد من هو الحارس الجديد للملك سلمان خلفا للواء عبدالعزيز الفغم .. انكشفت خيوط المؤامرة..«تفاصيل وصور» • عـــــاجـــــل : شاهد اول فيديو وصور مسربه للحظة مقتل حارس الملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم ..وكيف اطلق عليه الرصاصة الأولى واين استقرت ! Advertisements لن تصدق كيف اصبح .. انهيار مفاجئ في صحة الفنان عادل امام ..شاهد فيديو صادم لكل محبيه • قاتل عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان يظهر في المستشفى على قيد الحياة .. وأمير بارز يزوره .. فيديو يهز السعودية..(شاهد) ------------------------------------- وأضاف التاجي أن "صحة الفنان المصري عادل إمام جيدة جدا"، مشيرا إلى أن "المسلسل توقف لمشكلات إنتاجية ليس لها علاقة بصحة الفنان عادل إمام". وأكد الفنان المصري، أنه "متابع جيد لمواقع التواصل الاجتماعي، وناشط عليها"، لافتا إلى أنه يكتب المقالات الخاصة به ولديه أصدقاء كثر عن طريق مواقع التواصل ولكنه لم يرهم أبدا. Video Player

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