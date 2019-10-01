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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو ...ولي العهد السعودي يفاجئ والده الملك سلمان ويصعق الرئئيس التركي اردوغان ويعترف رسميا بمسؤوليته عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي

2019/10/01 الساعة 08:14 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

أكدت صحيفة الرياض إن الشجاعة والرجولة والقدرة الكبيرة على تحمل المسؤولية هي التي جعلت ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان يعلن رسميا تحمل مسؤوليته في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا.

جاء ذلك في افتتاحية صحيفة الرياض في عددها الصاد ر اليوم الثلاثاء وجاء بعنوان // رسالة الى العالم //

الخليج 365 يعيد نشر نص كلمة الرياض كما وردت

القيادة مسؤولية كبيرة لا يتحملها إلا من كان أهلاً لها، والأمير محمد بن سلمان قائد أبدع في وضع الأسس التي نستشرف من خلالها مستقبل بلادنا من خلال رؤية 2030، مشروعنا الوطني الجبار الذي بدأنا في جني ثماره الاقتصادية والاجتماعية، ولمسناها في حديثه لشبكة التلفزيون الأميركية (cbs) كان واضحاً صريحاً مباشراً في إجاباته على كل الأسئلة التي لا تهمنا نحن كمواطنين، نعتز بقيادتنا ونثق كل الثقة في رؤيتها وقراراتها التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن بكل تأكيد، كون قيادتنا منا ونحن منها، فإجابات الأمير محمد تهم العالم الذي بلا شك تابع مجريات اللقاء ليعرف توجهات المملكة ونظرتها للعديد من القضايا التي تهم المجتمع الدولي، فموقع بلادنا على الخارطة الدولية موقع مهم سياسياً واقتصادياً وهذا أمر لا مداهنة فيه، بل هو حقيقة يعرفها الجميع.

كل القضايا التي تحدث عنها سمو ولي العهد قضايا مهمة، مثل قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي التي هي جريمة جنائية أعلن سموه أنه كقائد يتحمل المسؤولية في موقف غير مستغرب على شخصية فذة تتعامل مع الأمور بكل حكمة واقتدار، مؤكداً أن كل من تثبت عليه التهمة في هذه القضية ستتم إحالته إلى القضاء مهما كان منصبه، وذلك يمثل العدالة بعينها التي نعرفها في قيادة وطننا، وتفنيد سموه للحادث الإرهابي الذي استهدف المنشآت النفطية في بقيق وخريص واعتباره عملاً أحمق من إيران التي هددت خمسة بالمئة من إمدادات الطاقة العالمي، أوضح حكمة القيادة في البعد عن رد الفعل الانفعالي، فهو مازال يدعو إلى الحوار مع إيران عوضاً عن العمل العسكري الذي ستمتد آثاره إلى كل العالم، ويوضح أن النظام الإيراني بحماقته يريد جر العالم إلى ما لا تحمد عقباه.

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حديث سمو ولي العهد كان حديثاً متكاملاً وجه رسالة إلى العالم أن المملكة العربية السعودية دولة قانون، وأنها تجنح إلى السلم عن قوة لا عن ضعف، وأن على دول العالم أن تقوم بواجبها تجاه من يريد أن يزعزع الأمن والسلم الدوليين.