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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا قبل قليل ..استقالة أول برلماني يؤيد الرئيس ويدلي باعتراف خطير ومجلس النواب يعلق على الاستقالة ( صورة + الاسم )

2019/10/01 الساعة 07:54 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

أكد مجلس النواب الأمريكي، أن النائب كريس كولينز، الذي كان أول برلماني جمهوري يدعم دونالد ترامب في سعيه للوصول إلى البيت الأبيض، قدم استقالته الإثنين؛ تمهيدًا لمحاكمته بتهمة التداول من الداخل. ومن المقرر أن يعلن كولينز اليوم الثلاثاء عزمه على الإقرار بالذنب، وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست". -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- من جانبه، قال متحدث باسم رئاسة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون: "لقد تلقّينا خطاب استقالة"، موضحًا أن هذه الاستقالة ستصبح سارية المفعول اعتبارًا من الثلاثاء. وأفادت مصادر أمريكية أن استقالة كولينز "69 عامًا"، النائب عن إحدى دوائر نيويورك، لن تُغيّر موازين القوى في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون منذ يناير 2019. وأضافت المصادر أن كولينز العضو في مجلس النواب منذ 2013 وجهت إليه رسميًا في أغسطس 2018، في غمرة الحملة الانتخابية لتجديد ولايته، تهمتا التداول من الداخل والكذب على الشرطة الفدرالية. ويتهم المدعي العام الفدرالي في مانهاتن جيفري بيرمان النائب الجمهوري بإفشاء معلومات سرية عن شركة "إينيت إيميونوثيرابوتيكس" الأسترالية للتكنولوجيا الحيوية، حصل عليها بصفته عضوًا في مجلس إدارتها؛ بهدف تجنيب كلّ من ابنه ووالد خطيبة ابنه خسائر مالية ضخمة في سوق الأسهم. وفي بادئ الأمر أعلن كولينز أنه سينسحب من الانتخابات لكنه غير رأيه ومضى في حملته الانتخابية وتم انتخابه في النهاية لولاية ثانية.

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