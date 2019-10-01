شكرا لبحثكم عن خبر استئناف تصدير النفط بعد استجابة الحكومة لمطالب أبناء حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن محافظ محافظة حضرموت اليمنية، اللواء فرج سالمين البحسني، الإثنين، استئناف عملية تصدير النفط الخام، عقب تلبية الحكومة لمطالب السلطة المحلية بالمحافظة.

وقال في بيان له إن رئيس الجمهورية والحكومة تجاوبا مع أبرز القضايا التي وقف أمامها بشكل حضاري والتف حولها جميع أبناء المحافظة.

وأشاد "البحسني" بموقف الرئيس "هادي" الذي كان أول من استجاب لهذه المطالب وأعلن وقوفه إلى جانب أبناء حضرموت في حصولهم على حقوقهم المشروعة وحصتهم من مبيعات نفط حضرموت.

وأضاف: ذلك الموقف الذي كانت نتيجته إجراء إصلاحات في المؤسسة المالية المركزية (البنك المركزي اليمني ووزارة المالية) وإعطاء التوجيهات الصريحة للمعينين الجدد بمعالجة القضايا الحقوقية لأبناء حضرموت.

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وجاءت عملية استئناف عملية التصدير بعد توقف 13 يوما، احتجاجًا على "تنصل" الحكومة من التزاماتها تجاه المحافظة.

وكان البحسني، قال في 21 سبتمبر/أيلول الجاري، إنه "وصلت باخرة في 17 من الشهر الجاري، لتحمل دفعة من النفط الخام، وأمرنا بإيقافها حتى نتفاهم مع الحكومة".

وأرجع حينها قرار إيقاف تصدير النفط الخام، إلى تجاهل الحكومة تحقيق مطالب الحكومة وفي مقدمتها "دفع رواتب قوات المنطقة العسكرية الثانية منذ أربعة أشهر، وعدم صرف مستحقات حصة حضرموت من النفط الخام منذ أشهر، وتسديد فواتير المشتقات النفطية الخاصة بمحطات توليد الكهرباء".

وكانت الحكومة اليمنية اعتمدت 20% مستحقات مالية لمحافظة حضرموت، من كل شحنة نفط تنتج من الشركات النفطية العاملة بالمحافظة عقب بيعها وتصديرها للخارج.