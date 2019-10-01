شكرا لبحثكم عن خبر سلطات مطار عدن الدولي تعيد مسافر اوربي وتمنعه من دخول عدن... وهذا هو السبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر من العاصمة المؤقته عدن ان سلطة جوازات مطار عدن الدولي اعادت مسافرا اوروبيا قادما الى عدن عبر احدى شركات الطيران المعتمدة في عدن لمخالفته نظم وقوانين هيئة الطيران المدني اليمني والجوازات. وقالت تلك المصادر ان سلطة الجوازات بالمطار اشعرت الشركة بإعادة المسافر على نفس الطائرة التي جاء على متنها من الخرطوم . وقدمت لفت نظر للشركة الناقلة بالالتزام بالنظم والقوانين المنظمه لحركة المسافرين من والى عدن المعمول بها في هيئة الطيران المدني وجوازات مطار عدن الدولي حتى لاتكون عرضه للإجراءات الجزائيه وفقآ للقوانرن والنظم المعمول لها في مطار عدن اادولي.

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