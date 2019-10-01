شكرا لبحثكم عن خبر القصة الكاملة لما حدث في كتاف صعدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصادر إعلامية وعسكرية مطلعة تفاصيل المعارك التي حدث قبل أسبوعين في مديرية "كتاف"، بمحافظة صعدة ، شمال اليمن.

وقالت المصادر أن مليشيات الحوثي تمكنت من تنفيذ عملية التفاف واسعة في محور كتاف، بسبب خطأ عسكري لأحد كتائب الحكومة الشرعية . وأضافت المصادر أن في عملية الالتفات التي نفذتها المليشيات استشهد وجرح وأسر مجموعة من جنود القوات الحكومية والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وتمكنت بعد ذلك القوات الحكومة مسنودة بطيران التحالف العربي لدعم الشرعية من فك الحصار على كتائب الشرعية, وشنت مقاتلات التحالف غارات مكثفة بالطائرات الحربية وطائرات الأباتشي على مواقع الحوثيين.

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وبحسب المصادر فإن أكثر من1500 قتيل من مليشيات الحوثي جراء القصف الجوي والرد من قبل القوات الحكومية. وأشارت المصادر إلى أن مليشيات الحوثي أعترفت بمقتل 900 من عناصرها عبر إعلامه وطالبت من الصليب الاحمر السماح لها بانتشال جيثث المقاتلين. وأوضحت المصادر أن القوات الحكومة بمساندة التحالف دمرت250آلية مختلفة للحوثي، وأجبرتها على التراجع بنسبة60% من الأرض التي كانت قد أعلنت السيطرة عليها. وفي وقت سابق قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني أن مليشيات الحوثي تروج لانتصارات وهمية بهدف التغطيةعلى مأزقها السياسي والعسكري وعزلتها الشعبية ورفع الروح المعنوية المنهارة لعناصرها وإظهار قدرتها على تحقيق انجاز على الارض والاستمرار في حربها بالوكالة لصالح أسيادها في طهران والتشويش على جريمة الاستهداف الايراني لارامكو النفطية. وأضاف الإرياني أن مليشيا الحوثي استخدمت في مزاعمها مخزونها من مشاهد الفيديو والأسرى لمحاولة التفاف فاشلة نفذته قبل أشهر على عدد من كتائب لواء الفتح في محور كتاف،وقد تم في حينه وبدعم من طيران التحالف فك الحصار والتعامل مع عناصر المليشيا والقضاء بشكل كامل على ما يسمى لواء الصماد3.

وأشار الوزير إلى أن مليشيا الحوثي تلقت خلال الاشهر الماضية ضربات موجعة وتكبدت خسائر فادحة في الارواح والعتاد على يد أبطال الجيش الوطني في مختلف الجبهات،وتمكنت وحدات الجيش مسنودا بتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية من استعادة مئات الكيلو مترات في مختلف محاور صعدة وحرض بمحافظة حجه.