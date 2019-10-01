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الاجهزة الامنية تكشف عن هوية قتلة الشاب الذي عثر عليه مقتولا وسط شنطة بعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر امنية بمحافظة عدن انه تم القبض على قتلة الشاب الذي تم العثور على جثته داخل شنطه في وسط احدى الباصات بعدن

 

وذكرت المصادر انه تم التعرف على هوية مرتكبي جريمة قتل الشاب احمد عبدالواحد (متزوج ولديه طفلين)حيث كان يعمل في مجال توزيع الاغنام على ملحمة.

 

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واضافت انه تم معرفة مرتكبي جريمة القتل يعملوا معه في الملحمة التي كان يوزع لها المجني عليه الاغنام وهم:

 

أ- ع والثاني يداع  ف  من القلوعة وقد تمكن من الهروب الي محافظة المحويت وكانت سبب الجريمة تتعلق بالحسابات المالية على صاحب الملحمة.

 

وكان  مواطنون بساحل ابين قد عثروا امس الاول  على جثة الشاب احمد عبدالواحد داخل باص صغير وسط شنطة واثارت تلك الحادثة استنكار الناس وسط ذهول وصدمة من هول الجريمة ووضع الجثة داخل شنطة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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