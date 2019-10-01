شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل محمد العرب يكشف حقيقة انتصارات الحوثيين في صعدة ببث مباشر من كتاف.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر قبل قليل مراسل قناتي العربية والحدث محمد العرب في بث مباشر من مديرية كتاف بمحافظة صعدة شمال اليمن. وفي رده على سؤال المذيعة عن حقيقة انتصارات الحوثيين في كتاب،قال العرب في بأن المليشيات الحوثية لم تعلن فقط أسر وقتل الالف الجنود من قوات الجيش الوطني فقد اعلنت بأن فريق العربية في صعدة تم اسره ومحمد العرب يتلقى العلاج في صنعاء. ونفى العرب حقيقة ترويج الحوثيين الانتصارات المزعومة مؤكدا بأن ما حصل هي عملية التفاف وحاولت مليشيا الحوثيين في قسم الجبهة الى قسمين تكبدت خلال عملية الالتفاف اكثر من 1500 قتيل من عناصر الحوثيين بالإضافة الى تدمير مئات العربات والآليات العسكرية ما حقيقة انتصارات الميليشيات في كتاف؟

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