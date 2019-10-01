شكرا لقرائتكم خبر عن قاتل عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان يظهر في المستشفى على قيد الحياة .. وأمير بارز يزوره .. فيديو يهز السعودية..(شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - #تداول ناشطون سعوديون مقطعا مصورا يظهر ممدوح آل علي، المتهم بقتل الحارس الشخصي للملك سلمان ، عبدالعزيز الفغم، وهو كان ما يزال على قيد الحياة في أحد مستشفيات المملكة يلقى رعاية رفيعة من قيادات الدولة.

ويظهر في الفيديو المتداول الأمير سلطان وهو يزور آل علي عندما كان مريضا، ما أحدث هزة في مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبره سعوديون، نكران للجميع من قبل آل علي تجاه دولته وزميله الفغم.

Advertisements

وكانت السلطات السعودية اتهمت ممدوح بقتل زميله مساء أمس السبت.