شكرا لمتابعة خبر عن رئيس ‘‘الجمهورية’’ يباغت الجميع ويشن هجومًا ناريًا على الجنرال الاحمر ووزير الدفاع وكل القيادات العسكرية ويدلي باعتراف خطير لقناة العربية عن قوة الحوثيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - رئيس ‘‘الجمهورية’’ يباغت الجميع ويشن هجومًا ناريًا على الجنرال الاحمر ووزير الدفاع وكل القيادات العسكرية ويدلي باعتراف خطير لقناة العربية عن قوة الحوثيين

2019/10/01 الساعة 06:17 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

أكد رئيس مؤسسة "الجمهورية" للصحافة والطباعة والنشر الكاتب والمحلل السياسي، سمير اليوسفي، ، أن الركون على الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي، ونائبه علي محسن الأحمر، في الحرب الحالية ضد ميليشيا الحوثي، لن يأتي بنتائج إيجابية. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال اليوسفي، في مداخلة على قناة الحدث، مساء الأحد، إن الحوثيين دخلوا الحرب ولم يكونوا يملكون إلا الكلاشنكوف، ولكن اليوم وبعد خمس سنوات حرب أصبحوا قوة عسكرية. وأضاف إن “ما يحدث في اليمن هي عملية تسليم للحوثي. والشرعية تقاعست ولم تؤد دورها بالشكل المطلوب”. وشدد اليوسفي أن “هذه الحرب تحتاج إلى قائد حقيقي على قدر المسؤولية”، مضيفاً: “طالما ونحن لا نريد محاربة إيران في عقر دارها علينا أن نخلص اليمن من الحوثي المدعوم من إيران ونكون أكثر شفافية في هذه الحرب”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس ‘‘الجمهورية’’ يباغت الجميع ويشن هجومًا ناريًا على الجنرال الاحمر ووزير الدفاع وكل القيادات العسكرية ويدلي باعتراف خطير لقناة العربية عن قوة الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.