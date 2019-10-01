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صنعاء - ياسمين الخيامي -

اظهرت مذيعة قناة العربية جانب من جسمها لاخ حقنه من أحد الأطباء لوقايتها من الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد ، وذلك اثناء بث برنامج هذا الصباح الذي يبث يوميا على قناة العربية ،

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إقـــــــراء أيــضـــــا:

صدق أو لا تصدق .. أجمل مذيعة بالوطن العربي تخلع ملابسها على الهواء مباشرة .. ومواقع التواصل الإجتماعي تشتعل غضباً (شاهد فيديو)

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وهو ما عبر ناشطون سعوديون بمواقع التواصل عن صدمتهم مما فعلته الإعلامية السعودية مها عبدالله، المذيعة بقناة العربية، وخلعها ملابسها على الهواء.



وخلعت الإعلامية السعودية، ردائها وكشفت عن كتفها وذراعها، لكي تأخذ حقنة، أعطاها لها أحد الأطباء ، لوقايتها من الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد.



المشهد الذي اعتبره ناشطون سعوديون غير لائق وخادش للحياء والزوق العام، وشنوا عليها هجوما عنيفا.



وظهرت مذيعة العربية خائفة ومتوترة للغاية خلال أخذها حقنة لقاح الإنفلونزا، حتى دفعها الفضول لسؤال الطبيب عن أعراض الحقنة وما إذا كانت ستتسبب في ورم بذراعها، أو ارتفاع حرارة الجسم.

جدير بالذكر أن لقاح الإنفلونزا الموسمي من أهم أنواع التطعيمات التي تحرص بعض الأمهات على إعطائها للطفل قبل حلول موسم الشتاء، لحمايته من عدوى الإنفلونزا وتقليل أعراضها.

شاهد الفيديو التالي لمزيد من التفاصيل :

