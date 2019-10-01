عدن .. ميناء الزيت يورد 2 مليار ريال خلال عشرة أيام بفضل دور الإنتقالي

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الإثنين 30 سبتمبر 2019
مدير جمارك ميناء الزيت التابع لشركة مصافي عدن هيكل محمد سعيد نعمان
كتب
الخليج 365
أعلن مدير جمارك ميناء الزيت التابع لشركة مصافي عدن، هيكل محمد سعيد نعمان، أن الميناء ورد خلال اقل من عشرة ايّام ما يقارب 2 مليار ريال الى خزينة الدولة، في حين لم يكن يورد أي مبالغ منذ أكثر من 20 عاماً .
وقال نعمان في تصريح صحفي، له، أن الميناء كان يستقبل السفن دون دفع أي مبالغ مالية بسبب توجيهات عليا تعفي السفن من دفع أي جمارك .. مشيراً إلى أنه خلال اقل من عشرة ايّام ورد ميناء الزيت ما يقارب 2 مليار ريال الى خزينة الدولة بعد دفع سفن الوقود التجارية الجمارك.
وأكد ان الفضل بعد الله يعود لدور المجلس الانتقالي في مكافحة الفساد والبدء بفرض اجراءات القانون والالتزام به على الجميع.
وظلت ايرادات عدن واموال الجمارك وكثير من المؤسسات تحت عبث النافذين والفاسدين والنهب المنظم باشراف الحكومات اليمنية المتعاقبة منذ احتلال الجنوب عام 1994.
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