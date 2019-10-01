كهرباء عدن تعلن عن إستكمال إصلاحات ستسهم في إستقرار التيار

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الإثنين 30 سبتمبر 2019
المؤسسة العامة للكهرباء
كتب
الخليج 365
قالت المؤسسة العامة للكهرباء، مساء اليوم، أنها أستكملت إجراء العديد من الإصلاحات التي ستسهم في إٍتقرار الشبكة الكهربائية في العاصمة عدن .
وذكرت المؤسسة في تدوينات على حساب وزارة الكهرباء والطاقة بالفيسبوك، أن الفنيين والمهندسين في محطة الحسوة الكهرو حرارية تمكنوا من إعادة الغلاية رقم 5 والتوربين رقم 6 للعمل من جديد والدخول بهما علي الشبكة من جديد مما يساهم باستقرار الشبكة الكهربائية في العاصمة عدن .
وأضافت أنه تم إعادة المحول التابع للمولد الصيني في محطة الحسوة البخارية بعد خروجه عن العمل نتيجة التسرب الكبير في الزيت .. مؤكدة أن استقرار الشبكة مرهون في تعاون المواطنين من خلال الترشيد في استهلاك التيار الكهربائي كونه واجب وطني ويوصي به ديننا الحنيف .
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