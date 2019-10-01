اليمن تبحث مع الفاو دعم القطاع السمكي وبنيته التحتية ودعم الصيادين

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الإثنين 30 سبتمبر 2019
وزير الثروة السمكية فهد كفاين
كتب
الخليج 365
بحث وزير الثروة السمكية فهد كفاين، اليوم، في مقر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بالعاصمة الايطالية روما، مع المدير العام الجديد للمنظمة الدكتور شو دونجيو، سُبل التعاون ومشاريع (الفاو) في بلادنا بالقطاع السمكي وبنيته التحتية ودعم الصيادين.
وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد تطرق اللقاء إلى أهمية ربط عمل الإغاثة الإنسانية الطارئة بمشاريع التنمية المستدامة، وذلك في إطار التعاون المشترك ما بين الوكالات الأممية التي تتخذ من روما مقرا لها.
وفي اللقاء، أشار الوزير كفاين إلى إطلاق الحكومة برنامج تعافي القطاع السمكي منذ ٢٠١٧م، والذي يتضمن دعم الصيادين بمعدات الصيد وتأهيل المنشآت السمكية وإنشاء شبكة المعلومات السمكية ودعم الأبحاث والاستزراع السمكي .. مشيداً بالمبادرة الجديدة التي أطلقتها المنظمة تحت عنوان "يدٌ بيدٍ" والتي تعطي الأولوية للمناطق الأكثر ضعفاً في العالم.
حضر اللقاء السفيرة والمندوبة الدائمة لبلادنا في روما اسمهان الطوقي ومسؤول ملف الفاو في المندوبية معاذ العريقي.
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