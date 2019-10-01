اخبار الخليج / اخبار اليمن

اليمن تبحث مع الفاو دعم القطاع السمكي وبنيته التحتية ودعم الصيادين

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

الإثنين 30 سبتمبر 2019

وزير الثروة السمكية فهد كفاين

وزير الثروة السمكية فهد كفاين

اليمن تبحث مع الفاو دعم القطاع السمكي وبنيته التحتية ودعم الصيادين

كتب

الخليج 365

بحث وزير الثروة السمكية فهد كفاين، اليوم، في مقر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بالعاصمة الايطالية روما، مع المدير العام الجديد للمنظمة الدكتور شو دونجيو، سُبل التعاون ومشاريع (الفاو) في بلادنا بالقطاع السمكي وبنيته التحتية ودعم الصيادين.

Advertisements

وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد تطرق اللقاء إلى أهمية ربط عمل الإغاثة الإنسانية الطارئة بمشاريع التنمية المستدامة، وذلك في إطار التعاون المشترك ما بين الوكالات الأممية التي تتخذ من روما مقرا لها.

وفي اللقاء، أشار الوزير كفاين إلى إطلاق الحكومة برنامج تعافي القطاع السمكي منذ ٢٠١٧م، والذي يتضمن دعم الصيادين بمعدات الصيد وتأهيل المنشآت السمكية وإنشاء شبكة المعلومات السمكية ودعم الأبحاث والاستزراع السمكي .. مشيداً بالمبادرة الجديدة التي أطلقتها المنظمة تحت عنوان "يدٌ بيدٍ" والتي تعطي الأولوية للمناطق الأكثر ضعفاً في العالم.

حضر اللقاء السفيرة والمندوبة الدائمة لبلادنا في روما اسمهان الطوقي ومسؤول ملف الفاو في المندوبية معاذ العريقي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن تبحث مع الفاو دعم القطاع السمكي وبنيته التحتية ودعم الصيادين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا