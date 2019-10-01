شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يخرج عن صمته ويصعق عبد الملك الحوثي بأول تعليق على وقوع 3 ألوية كاملة في قبضة الحوثيين وهذا ما اعلنه هادي للدولة العظمى ( أمريكا ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رغم محاولة الحوثيين ضرب كل محاولات السلام والاعلان عن اكذوبة استفزازية بأسر 3 الوية عسكرية تبين انهم مجموعة من المحتاجين للمال ولذلك يقاتلون فان الرئيس هادي رفض الانجرار وراء هذه الشائعات الاكاذيب واكد ان السلام هو خيار الحكومة الشرعية وكل اليمنيين لأن الدماء التي تنزف هي دماء يمنية ولابد من وقفها

وأكد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، التزام الحكومة بالسلام الذي قدمت من أجله التنازلات والمرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216.

جاء ذلك خلال لقائه سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى بلادنا كريستوفر هنزل.

وبحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، بحث اللقاء جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن اليمني وتطورات الأوضاع في اليمن بصورة عامة.

Advertisements

ولفت الرئيس هادي مجدداً الى تحذيراته المبكرة من الخطر والاطماع الإيرانية عبر ادواتها الانقلابية المختلفة على اليمن والمنطقة من خلال كلمة له في هذا الصدد في العام 2012م، والتي تؤكد ما ذهبنا اليه وتنامي الخطر الايراني على العالم والملاحة الدولية.

وثمن الرئيس اليمني دعم وجهود الولايات المتحدة الأمريكية لليمن ومسارات السلام، مشيداً بالتعاون المشترك في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين الصديقين.

من جانبه عبر السفير الأمريكي عن سروره بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار التشاور والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين، مؤكداً دعم بلاده لليمن ووحدته وقيادته الشرعية حتى تحقيق كافة تطلعات وخيارات الشعب اليمني في الامن والاستقرار والسلام.