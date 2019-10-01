عـــــاجل : انفجار عنيف يهز صنعاء... والمليشيا تعلن النفير وتنشر رجالها في جميع ارجاء العاصمة

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عدن - ياسمين التهامي - هز انفجار عنيف، في الساعات الاولى من صباح الثلاثاء 1 اكتوبر 2019، احدى المناطق السكنية في العاصمة صنعاء. وقال شهود عيان لوكالة "خبر"، ان انفجارا عنيفا هز شارع خولان شرق العاصمة صنعاء، اعقبه اطلاق نار كثيف. Advertisements واوضحت المصادر ان المعلومات الاولية تفيد بان الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة. وعقب الانفجار شوهدت الاطقم الامنية التابعة لمليشيا الحوثي تغلق المنطقة وتعلن حالة الطوارىء. وبحسب الشهود استحدثت المليشيا نقاط عسكرية في الاحياء والشوارع المحيطة بشارع خولان وعدد من الاحياء بالعاصمة صنعاء.

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