شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن في ظل الإنقسام الخليجي وكالة عالمية تطلق تحذيراً إلى سلطنة عمان من خطر يهددها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشفت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز"، اليوم الاثنين، عن خطر يهدد اقتصاد سلطنة عُمان، في ظل الانقسام الخليجي.

وأوضحت الوكالة أن القروض المتعثرة في سلطنة عُمان تتجه للارتفاع إلى 3.7% من إجمالي القروض في 2019-2020، من 2.8% في يونيو/حزيران 2019، مع تصاعد المخاطر لقطاع البناء الذي يواجه مشكلات.

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وحذر "ميك كابيا" مساعد نائب رئيس الوكالة من أن "ستؤدي بيئة تنطوي على تحديات للشركات والأسر إلى زيادة القروض المتعثرة"

وأضاف "كابيا" أن "نظرتنا المستقبلية السلبية للقطاع تضع في الاعتبار أيضًا تراجع قدرة الحكومة على دعم بنوك الدولة عند الحاجة".

وشدد مساعد نائب رئيس الوكالة على أن القروض المتعثرة تتجه للارتفاع إلى نسبة تتراوح بين 3.2% و3.7% من إجمالي القروض في 2019-2020، مضيفة أن النظرة المستقبلية للنظام المصرفي العماني تظل سلبية. وكانت سلطنة عُمان قد رفضت خطة مساعدات خليجية لإخراجها من العثرة الاقتصادية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط.

وقامت السلطنة بطرق أبواب الأسواق المالية، بإصدار سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار، في يوليو/ تموز، والذي لقي استقبالًا جيدًا.