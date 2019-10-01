شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن رئيس ‘‘الجمهورية’’ يشن هجوماً نارياً على قيادات الدولة ويشيد بالحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أكد الكاتب السياسي، سمير اليوسفي، رئيس مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر، أن الركون على الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي، ونائبه علي محسن الأحمر، في الحرب الحالية ضد ميليشيا الحوثي، لن يأتي بنتائج إيجابية.

وقال اليوسفي، في مداخلة على قناة الحدث، مساء الأحد، إن الحوثيين دخلوا الحرب ولم يكونوا يملكون إلا الكلاشنكوف، ولكن اليوم وبعد خمس سنوات حرب أصبحوا قوة عسكرية.

جديد الحدث أونلاين:

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وأضاف إن “ما يحدث في اليمن هي عملية تسليم للحوثي. والشرعية تقاعست ولم تؤد دورها بالشكل المطلوب”.

وشدد اليوسفي أن “هذه الحرب تحتاج إلى قائد حقيقي على قدر المسؤولية”، مضيفاً: “طالما ونحن لا نريد محاربة إيران في عقر دارها علينا أن نخلص اليمن من الحوثي المدعوم من إيران ونكون أكثر شفافية في هذه الحرب”.