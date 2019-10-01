البنك المركزي بصنعاء يفشل اخطر مخطط للإطاحة برئيس حكومة هادي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صتعاء

كشفت مصادر مصرفية عن معلومات جديدة تتعلق بإيقاف عدد من شركات الصرافة في صنعاء.

وقالت المصادر أن حافظ معياد اوعز لعدد من شركات الصرافة بإخفاء العملة الصعبة وسحبها من السوق المحلية بغية إحداث أزمة مفتعلة في اسعار الصرف.

ويأتي هذا المخطط الذي بدأت العديد من شركات الصرافة بتنفيذه، بعد يوم واحد من صدور قرار الفار هادي بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي في عدن، الامر الذي قابله معياد بالسعي الى الى احداث ازمة مفتعلة في سعر الصرف، بغية تحسين صورته .

وذكرت المصادر أن البنك المركزي اليمني بصنعاء، افشل المخطط واصدر قراراً بتاريخ 21-سبتمبر يقضي بإيقاف العمل لشبكات النجم بلاس والمحيط ودادية والإمتياز ويمن أكسبرس والياباني، الامر الذي ادى الى احباط مخطط خطير ، تديره بعض أجنحة حكومة المرتزقة وعلى رأسهم حافظ معياد (محافظ بنك عدن السابق).. مشيرة الى ان تلك الاجنحة كانت تخطط لرفع جنوني لاسعار الصرف من خلال شركات وشبكات الصرافة المحلية، بهدف إيهام الشارع اليمني بأن معياد كان السبب الرئيسي وراء استقرار سعر صرف العملة وإظهاره كبطل قومي وحامي الاقتصاد اليمني تمهيداً لتعيينه كرئيس لحكومة المرتزقة بدلاً عن معين عبدالملك.