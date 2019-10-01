شكرا لمتابعة خبر عن شاهد تعليق انور قرقاش على كلمة وزير الخارجية اليمني في الامم المتحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أود التعليق على هجوم وزير الخارجية اليمني المعيب على دولة الامارات في خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة، سأرتقي على الجحود والنكران لأن الأولوية في تقديرنا هي لإنجاح الجهود السعودية نحو توحيد الصف ضد الإنقلاب الحوثي.

انور قرقاش