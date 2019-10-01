شكرا لمتابعة خبر عن أول صورة واضحة لقاتل عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان .. شاهد من يكون (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -

أكدت شرطة مكة المكرمة ما كان قد تم تداوله خلال الساعات الماضية من أن قاتل حارس الملك سلمان الشخصي اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم، هو صديق له يدعى ممدوح بن مشعل آل علي.

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وقالت الشرطة إن دافع الجريمة هو خلاف شخصي بين الاثنين تطور بعد نقاش بينهما ليخرج ممدوح بن مشعل آل علي ويعود بسلاح ناري ويطلق النار على اللواء الفغم، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.

وأوضحت أن القاتل رفض الاستسلام للجهات الأمنية وتحصن داخل موقع في مسرح الجريمة حيث قتل في اشتباكات نارية مع الشرطة.

وتداولت حسابات بمواقع التواصل معلومات إضافية عن القاتل وصورة له، حيث كتب حساب باسم خالد بن محمد ”هذا هو قاتل اللواء الفغم ممدوح مشعل ممدوح آل علي“.

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وتداولت حسابات بمواقع التواصل تفاصيل لا يمكن لـ“إرم نيوز“ الجزم بصحتها بأن القاتل هو ابن عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل آل علي.

ولفت مغردون بتويتر إلى أن آل علي عائلة معروفة ولها جذور تاريخية في زعامة حائل.

كما ادعى آخرون أن القاتل يعمل مع الفغم في الحرس الملكي وهو ما لم يتسن على الفور لـ“الخبر21“ التثبت من صحته.