شكرا لمتابعة خبر عن الميسري يوجه رسالة للإنتقالي”نصها” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وجه وزير الداخلية في الحكومة اليمنية احمد الميسري رسالة عبر حسابه بتويتر لقيادات الانتقالي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إقـــــــراء أيــضـــــا:

عـــاجـــل :"محمد بن سلمان" يفاجئ الجميع ويكشف الغموض حول مقتل الحارس الشخصي لوالده .. ويعلن عن الكارثة التي تسبب بها مقتل "الفغم" على لسعودية !! شاهد صور

عـــــاجل .. القبض على الفنانتين الشهيرتين " الهام شاهين " والفنانة " يسرا " بعد ارتكابهما جريمة مروعة قبل قليل .. شــاهد الصورة

عـــاجـــل : بشكل مفاجئ "المملكة" تعلن الحرب على"إسرائيل" .. و"الملك" يوجه رسالة نارية لـ"أمريكا" .. مالذي يحدث !! (تفاصيل)

Advertisements

عبدالباري عطوان يفاجى الجميع ويكشف بالتفصيل اين ومتى وكيف قتل اللواء عبدالعزيز الفغم ومن هو الامير الذي كان حاضر اثناء عملية اعدامه

عـــاجـــل : صحيفة دولية تفجر مفاجئة مدوية وتكشف أسباب رفض الرئيس "هادي "مسودة إتفاق جدة .. شاهد التفاصيل

عـــاجـــل : إنفجار الحرب العالمية الثالثة .. "روسيا" و"الصين" توجهان أقوى ضربة موجعة لـ"أمريكا" .. وترامب يجن جنونه والعالم يترقب الكارثة الكبرى (تفاصيل مفاجئة)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال الميسري في تغريدة على تويتر رصده محرر “الحياة اليمنية” ‏تحرير الجنوب من أوهامه يعني أن نقف في وجه الهويات الصغيرة

وأضاف : نعتز بهويتنا اليمنية، وأن ندرك أن مصير الجنوب مرتبط بمصير الشمال، وأن الأخطار التي تهدد الشمال تصيب الجنوب في مقتل.

وأننا لن نفرط في اليمن الواحد في شكلة الإتحادي الجديد،