الاكثر مشاهدة - ضربة موجعة : أبوظبي تنجح في اختراق أسرار العدو اللدود لها في الحكومة الشرعية وتحصل على أخطر وثيقة ضد ‘‘أبوظبي’’ وهكذا كان الرد العاجل (أسماء وتفاصيل)

شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة : أبوظبي تنجح في اختراق أسرار العدو اللدود لها في الحكومة الشرعية وتحصل على أخطر وثيقة ضد ‘‘أبوظبي’’ وهكذا كان الرد العاجل (أسماء وتفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زعمت وسائل إعلام محلية أن الرئاسة اليمنية بدأت اليوم تحقيقاً مع عدد من المسؤولين الحكوميين بعد تأكدها من حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على نص كلمة الجمهورية اليمنية التي ألقاها وزير الخارجية أمس السبت في اجتماعات الجمعية العمومية لدى الأمم المتحدة.

ولم يتسن لنا التاكد من صحة الصورة المتداولة .

Advertisements

وقال مصدر في الرئاسة إن التحقيق جاء بعد أن تم التأكد أن الإمارات حصلت على الكلمة قبل أن يلقيها وزير الخارجية بساعات مما ممكن مندوبتها في الأمم المتحدة بالرد سريعاً على ما ورد في كلمة الحضرمي في ذات الجلسة .

وأضاف "الرئاسة وجهت في إجراء تحقيق عاجل في تسريب كلمة وزير الخارجية محمد الحضرمي في اجتماعات الجمعية العمومية لدى الأمم المتحدة حيث ثبت لنا أن دولة الإمارات حصلت على نص الكلمة قبل إلقائها بساعات وقامت بإعداد الرد عليها".

وقال مصدر رئاسي ثاني إن "الكلمة لم تعرض إلا على نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء"، وهو ما يعزز المعلومات المتواردة عن تورط أحدهما في التعاون مع الإمارات التي اتضحت اجندتها المعادية في اليمن.

وكان مصدر رفيع في وزارة الخارجية أكد أن رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك أبلغ وزير الخارجية محمد الحضرمي قبل ساعات من إلقاءه كلمة الجمهورية اليمنية في الأمم المتحدة بحذف كل عبارة تطرقت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تضمنتها الكلمة.

وذكر المصدر أن عبدالملك أجرى اتصالاً هاتفياً يوم الخميس بالحضرمي مشدداً عليه حذف ما تتضمنه كلمة اليمن المعدة مسبقاً بشأن الإمارات وأفعالها وما قامت به مؤخراً في اليمن ودعمها للمجلس الإنتقالي، إلا أن وزير الخارجية قابل طلب رئيس الوزراء بالرفض وهو ما أثار غضب الأخير.

وكانت مصادر خاصة قد تحدثت سابقاً عن مساعي معين عبدالملك للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدلاً من الرئيس هادي وبدعم من الإمارات العربية المتحدة، لكن الأخير فوض وزير الخارجية ليلقي كلمة اليمن نيابة عنه.

"صيرة بوست"