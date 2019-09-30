شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن قاتل عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان يظهر في المستشفى على قيد الحياة .. وأمير بارز يزوره .. فيديو يهز السعودية..(شاهد) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - #تداول ناشطون سعوديون مقطعا مصورا يظهر ممدوح آل علي، المتهم بقتل الحارس الشخصي للملك سلمان ، عبدالعزيز الفغم، وهو كان ما يزال على قيد الحياة في أحد مستشفيات المملكة يلقى رعاية رفيعة من قيادات الدولة.

ويظهر في الفيديو المتداول الأمير سلطان وهو يزور آل علي عندما كان مريضا، ما أحدث هزة في مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبره سعوديون، نكران للجميع من قبل آل علي تجاه دولته وزميله الفغم.

وكانت السلطات السعودية اتهمت ممدوح بقتل زميله مساء أمس السبت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قاتل عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان يظهر في المستشفى على قيد الحياة .. وأمير بارز يزوره .. فيديو يهز السعودية..(شاهد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.