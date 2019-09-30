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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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اليمن العربي - خاص 0 تبليغ

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الإثنين 30 سبتمبر 2019

صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

أبرز عناوين

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الخليج 365 - خاص

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني للفترة المسائية لهذا اليوم الإثنين الموافق 30 سبتمبر 2019 وهي كالتالي :

الحوثيون ينهبون مساعدات إغاثية بصنعاء ويوزعونها على مشرفيهم

https://www.elyamnelaraby.com/423279

باحث سياسي يكشف لــ "الخليج 365" كيف استغلت مليشيا الحوثي اتفاقية ستوكهولم

https://www.elyamnelaraby.com/423286

ننشر نتائج اجتماع تنفيذية القيادة المحلية للانتقالي الجنوبي في غيل باوزير بحضرموت

https://www.elyamnelaraby.com/423290

الامانة العامة للانتقالي تناقش تعمد الشرعية تعطيل خدمات الجنوب

https://www.elyamnelaraby.com/423293

محافظ حضرموت يطلع أبناء المحافظة على مستجدات المطالب والاحتجاجات

https://www.elyamnelaraby.com/423302

الحوثي يستنفر في صنعاء خوفاً من تظاهرات غضب

https://www.elyamnelaraby.com/423305

عملية لقوات حكومية خاطفة في مأرب تحرر قائد عسكري ونجله من خاطفيهما

https://www.elyamnelaraby.com/423308

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صنعاء.. مليشيا الحوثي تغلق عددا من معارض بيع السيارات

https://www.elyamnelaraby.com/423309

 الحوثيون يبيعون المساعدات الانسانية في الأسواق بإب

https://www.elyamnelaraby.com/423311

الدفاع المدني يعثر على مستلزمات عسكرية أثناء اخماد حريق بإحدى المطاعم بالمكلا

https://www.elyamnelaraby.com/42331

 

مقتل طالب جامعي وإصابة آخر برصاص مليشيا الحوثي وسط مدينة إب

https://www.elyamnelaraby.com/423324

الجمعية الوطنية بالإنتقالي تؤكد على ضرورة دعم فريق الحوار في جدة

https://www.elyamnelaraby.com/423328

اليمن يشدد على البنك الدولي ضرورة الإنتقال من الإغاثة إلى التنمية والإعمار

https://www.elyamnelaraby.com/42333

إعادة تأهيل مشروع مياه نوبة قصيص بالمخا بدعم من المجلس النرويجي

https://www.elyamnelaraby.com/423336

لملس يؤكد خلال لقاءه الطالب حسين حلبوب على اهتمام الإنتقالي بالمتفوقين

https://www.elyamnelaraby.com/423338  

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