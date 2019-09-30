أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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الإثنين 30 سبتمبر 2019
صورة ارشيفية
كتب
الخليج 365 - خاص
ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني للفترة المسائية لهذا اليوم الإثنين الموافق 30 سبتمبر 2019 وهي كالتالي :
الحوثيون ينهبون مساعدات إغاثية بصنعاء ويوزعونها على مشرفيهم
https://www.elyamnelaraby.com/423279
باحث سياسي يكشف لــ "الخليج 365" كيف استغلت مليشيا الحوثي اتفاقية ستوكهولم
https://www.elyamnelaraby.com/423286
ننشر نتائج اجتماع تنفيذية القيادة المحلية للانتقالي الجنوبي في غيل باوزير بحضرموت
https://www.elyamnelaraby.com/423290
الامانة العامة للانتقالي تناقش تعمد الشرعية تعطيل خدمات الجنوب
https://www.elyamnelaraby.com/423293
محافظ حضرموت يطلع أبناء المحافظة على مستجدات المطالب والاحتجاجات
https://www.elyamnelaraby.com/423302
الحوثي يستنفر في صنعاء خوفاً من تظاهرات غضب
https://www.elyamnelaraby.com/423305
عملية لقوات حكومية خاطفة في مأرب تحرر قائد عسكري ونجله من خاطفيهما
https://www.elyamnelaraby.com/423308
صنعاء.. مليشيا الحوثي تغلق عددا من معارض بيع السيارات
https://www.elyamnelaraby.com/423309
الحوثيون يبيعون المساعدات الانسانية في الأسواق بإب
https://www.elyamnelaraby.com/423311
الدفاع المدني يعثر على مستلزمات عسكرية أثناء اخماد حريق بإحدى المطاعم بالمكلا
https://www.elyamnelaraby.com/42331
مقتل طالب جامعي وإصابة آخر برصاص مليشيا الحوثي وسط مدينة إب
https://www.elyamnelaraby.com/423324
الجمعية الوطنية بالإنتقالي تؤكد على ضرورة دعم فريق الحوار في جدة
https://www.elyamnelaraby.com/423328
اليمن يشدد على البنك الدولي ضرورة الإنتقال من الإغاثة إلى التنمية والإعمار
https://www.elyamnelaraby.com/42333
إعادة تأهيل مشروع مياه نوبة قصيص بالمخا بدعم من المجلس النرويجي
https://www.elyamnelaraby.com/423336
لملس يؤكد خلال لقاءه الطالب حسين حلبوب على اهتمام الإنتقالي بالمتفوقين
https://www.elyamnelaraby.com/423338
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