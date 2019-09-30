أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الإثنين 30 سبتمبر 2019 صورة ارشيفية كتب الخليج 365 - خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني للفترة المسائية لهذا اليوم الإثنين الموافق 30 سبتمبر 2019 وهي كالتالي :

الحوثيون ينهبون مساعدات إغاثية بصنعاء ويوزعونها على مشرفيهم https://www.elyamnelaraby.com/423279 باحث سياسي يكشف لــ "الخليج 365" كيف استغلت مليشيا الحوثي اتفاقية ستوكهولم https://www.elyamnelaraby.com/423286 ننشر نتائج اجتماع تنفيذية القيادة المحلية للانتقالي الجنوبي في غيل باوزير بحضرموت https://www.elyamnelaraby.com/423290 الامانة العامة للانتقالي تناقش تعمد الشرعية تعطيل خدمات الجنوب https://www.elyamnelaraby.com/423293 محافظ حضرموت يطلع أبناء المحافظة على مستجدات المطالب والاحتجاجات https://www.elyamnelaraby.com/423302 الحوثي يستنفر في صنعاء خوفاً من تظاهرات غضب https://www.elyamnelaraby.com/423305 عملية لقوات حكومية خاطفة في مأرب تحرر قائد عسكري ونجله من خاطفيهما https://www.elyamnelaraby.com/423308 Advertisements صنعاء.. مليشيا الحوثي تغلق عددا من معارض بيع السيارات https://www.elyamnelaraby.com/423309 الحوثيون يبيعون المساعدات الانسانية في الأسواق بإب https://www.elyamnelaraby.com/423311 الدفاع المدني يعثر على مستلزمات عسكرية أثناء اخماد حريق بإحدى المطاعم بالمكلا https://www.elyamnelaraby.com/42331 مقتل طالب جامعي وإصابة آخر برصاص مليشيا الحوثي وسط مدينة إب https://www.elyamnelaraby.com/423324 الجمعية الوطنية بالإنتقالي تؤكد على ضرورة دعم فريق الحوار في جدة https://www.elyamnelaraby.com/423328 اليمن يشدد على البنك الدولي ضرورة الإنتقال من الإغاثة إلى التنمية والإعمار https://www.elyamnelaraby.com/42333 إعادة تأهيل مشروع مياه نوبة قصيص بالمخا بدعم من المجلس النرويجي https://www.elyamnelaraby.com/423336 لملس يؤكد خلال لقاءه الطالب حسين حلبوب على اهتمام الإنتقالي بالمتفوقين https://www.elyamnelaraby.com/423338

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