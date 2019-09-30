شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : شاهد بالفيديو ...السبتي صاحب المنزل الذي قتل فيه الفغم ينفجر اثناء استقبالة العزاء ويظهر لأول... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر ظهر فيه فيصل عبدالعزيز السبتي، وهو يتقبل التعازي في صديقه الشخصي عبدالعزيز الفغم الذي قتل على يد صديقه بعد خلاف بينهما. Advertisements وقتل الفغم في منزل السبتي بجدة؛ حيث أصيب شقيقه تركي السبتي بإطلاق نار من قبل الجاني ممدوح بن مشعل آل علي. وكتب الشاعر ياسر التويجري تعليقًا على الفيديو: صديقي وأخي الغالي فيصل السبتي أثناء تشييع جثمان فقيدنا الغالي #عبدالعزيز_الفغم عرفت الأثنين عن قرب ووالله ما عرفت أكثر منهما ترابطًا ومحبة وأخوة يجمعهم نقاء القلب وصفاء السريرة ، عظم الله أجرك يا فيصل في صديق عمرك وشفى الله أخاك تركي. لمشاهدة الفيديو اضغط

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : شاهد بالفيديو ...السبتي صاحب المنزل الذي قتل فيه الفغم ينفجر اثناء استقبالة العزاء ويظهر لأول... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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