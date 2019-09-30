عـــــاجـــــل : شاهد بالفيديو المفاجأة التي هزت الحرم المكي مساء يوم امس قبل دقائق من الصلاة على...

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عدن - ياسمين التهامي - ادى جموع المصلين في الحرم المكي مساء امس الاحد صلاة الميت على جثمان الفقيد الراحل اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان. Advertisements وقبل الصلاة على جثمان الراحل ، ادى الجمع صلاة العشاء خلف الشيخ عبدالرحمن السديس .

وقراء الشيخ السديس اثناء الصلاة قولة تعالى "يا ايتها النفس ، وغلبه البكاء عن تلاوتها وابكئ الجميع من خلفه. وقد قام جموع المصلين بعد ذلك بالصلاة على جثمان الراحل اللواء عبدالعزيز الفغم وتشييع جثمانه الى مثواه الاخير .

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