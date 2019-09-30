شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد ساعات من مقتل "الفغم" ...الديوان الملكي يفاجى الجميع ويعلن إصابة الملك وينشر صور خاصه له... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الديوان الملكي، قبل قليل، أن الملك محمد السادس مريض. Advertisements وأضاف بلاغ للديوان الملكي أن طبيب الملك متعه، تبعا لذلك، بعطلة لعدة أيام. وأفاد البلاغ أن الجالس على العرش كان ينوي المشاركة في جنازة الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك، التي جرت اليوم في باريس، لكن مرضه حال دون ذلك.

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